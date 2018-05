Pour ceux qui se rappellent avec nostalgie des débuts de Dark Souls sur PC à l'époque, avec un jeu déjà bien blindé de cheaters, cette fois pour fêter cette refonte, on va aller encore plus loin et ... je vous laisse lire et apprécier l'article et la vidéohttps://www.rockpapershotgun.com/2018/05/24/dark-souls-remastered-is-out-now-but-with-a-hacker/Pour résumer : le mec vous envoie une boule de feu, il vous transfert par ce biais (hack) des âmes, mais un montant anormal. Le joueur reçoit alors un message "invalid game data", et ça baise la sauvegarde !!Le jeu est déjà passé en "mixed" reviews sur Steam en qqs heures, principalement des gens qui râlent contre les cheaters : "After less than 1 minute of being online my friend was invaded by a cheater/hacker and had his character (effectivly) permanently ruined."Et ben, on va attendre avant d'acheterCar faire des backup de mes sauvegardes pour éviter ce genre de connard, très peu pour moi ... ou alors on joue offline, mais grosse perte de saveur pour un jeu pareil ...