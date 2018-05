Ne soyez pas d'accord avec WSJ ici. Je l'ai aussi interviewé et il n'a pas laissé entendre que la PS5 est dans 3 ans. En outre, Sony prévoit une forte baisse des bénéfices de PlayStation d'ici mars 2021. Cela implique des coûts importants dus au lancement d'un nouveau matériel. Je vois encore la PS5 lancer fin 2020.

posted the 05/24/2018 at 09:19 PM by jenicris