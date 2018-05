Koh Kojima et Tetsuya Takahashi ont exprimé ce souhait dans un petit livret visiblement fourni avec l'ost du jeu. Voilà ce qui y est dit, traduction française par mes soins :



Koh Kojima : Nous voulons maintenir la numérotation de la série Xenoblade. Le jeu sorti avant Xenoblade 2 est Xenoblade X, et nous voulons aussi en prendre soin. Nous voulons donc sortir Xenoblade 3, mais aussi un second opus pour X. Mais si on continue de faire des titres numérotés de la sorte, ça va vite finir par devenir redondant et s'user, du coup, on veut aussi créer quelque chose de complètement original.



Tetsuya Takahashi : Moi, personnellement, je veux faire quelque chose d'équivalent à ce que vous pouvez voir dans un drama américain sur ABC. Violet, érotique et lourd. Quelque chose qu'on n'aurait pas le droit de faire.



Koh Kojima : Non, je pense qu'on peut le faire. Je pense que c'est bon.



Yasunori Mitsuda : Ça a l'air bien !



Et le CERO ( Classification japonaise équivalente du PEGI et autres ) ...



Tetsuya Takahashi : Sérieusement, je voudrais créer un jeu classé Z ( équivalent du PEGI 18 ), et faire tout ce que j'ai envie de faire.



Plusieurs informations importantes nous ont été révélées !



- Pour commencer, Xenoblade 3 et Xenoblade X-2 sont en gestation dans un coin de la tête des créateurs. On aura peut-être une suite aux évènements de X, et que tout le monde attend grandement ( ceux qui y ont joué du moins ) vu ce qui est amorcé d'un point de vue scénaristique dans ce dernier. Va falloir encore patienter cela dit.



- Le prochain jeu Monolith Soft, en prenant en compte les recrutements récents pour le fameux projet ambitieux action du studio, est un jeu original. On le savait clairement, mais là, on a la quasi confirmation que ça ne portera pas le nom de Xenoblade vu comment le tout est formulé.



- Quand Takahashi dit vouloir faire un truc, c'est qu'il va très certainement le faire. Donc attendez-vous à un jeu moins édulcoré que les Xenoblade. De toute façon, y a aucun gosse qui joue à ces cons de jeux, ça changera pas grand chose. C'est même pas fait pour en-soi.



- Y a donc aussi de fortes chances que Takahashi soit encore aux commandes du prochain projet, même si peu de doutes planaient là-dessus me concernant.



L'idéal, et je pense que ce sera très certainement ce qui sera fait, c'est d'enchainer avec X-2 après le projet médiéval, puis finir avec Xenoblade 3. Chacun son tour en somme. Je pense qu'avec le final de Xenoblade 2 qu'on a eu, et tout ce qui a été amorcé dans X, tout est plus ou moins clair dans la tête des créateurs. Y a un minimum de planification faite en amont.