Hier soir se tenait la conférence de révélation du nouveau Battlefield, et l'on vous en dévoilait d'ailleurs tous les détails croustillants ici. Le jeu s'annonce plutôt complet avec un retour de la Seconde Guerre Mondiale, exploitée de fond en comble par le studio DICE qui a tenu a souligné l'importance des émotions dans la campagne solo. Explorant tous les personnages ayant participé au conflit avec une vraie mise en avant des rôles féminins, ainsi qu'un approfondissement de l'arsenal militaire et des modes multijoueurs bien pensés (on notera la suppression du pass premium, rendant tous les DLC's gratuits !), Battlefield V semblait plutôt bien parti. Jusqu'à la diffusion de son trailer, visuellement sublime et sans temps-mort, mais aux échos grossiers qui a provoqué un véritable taulé au sein de la communutauté vidéoludique. C'est très simple, la bande-annonce cumule actuellement presque autant de pouces rouges que de pouces bleus...Le dernier bad buzz similaire dans le domaine du FPS prend date en 2016, avec l'annonce de Call of Duty : Infinite Warfare. Pour Battlefield V, même processus de dislikes. Le ton trop coloré, trop Rock'N Roll, appuyé d'un caractère féminin bio-mécanique (ce n'est pas une blague), de katana ou de peintures de guerre flashy ont du mal à passer. De plus, la très suspicieuse phase de gameplay, largement mise en scène et plébiscitant un gameplay arcade, semblerait être un affront aux fans de Battlefield adeptes de la simulation. Du coup, les quelques vidéos diffusées sur YouTube sont loin de provoquer l'engouement : avec 107 000 dislikes contre 148 000 likes sur la vidéo officielle (ou 31 000 pouces baissés pour 34 000 levés sur la chaîne de Gamespot) à l'heure où nous écrivons ces lignes, la polémique est impressionnante. Et encore, il y a fort à parier que les taux continueront de grimper dans la journée. Le hashtag #NotMyBattlefield est même en train de connaître une ascension impressionnante sur les différents réseaux sociaux...Alors, bad-buzz mérité ? Qu'avez-vous pensé personnellement de la conférence et du trailer d'annonce ?