Le tout est à prendre avec les pincettes de rigueur, et nous vient de nouvelles offres de recrutement mises en ligne par le studio, qui demande à recruter un "senior programmer in gameplay" qui travaillera sur "un open-world AAA de WB Games Montreal basé sur l'une des franchises les plus populaires de l'univers DC".

Espérons que ce soit vrai, une suite a Arkham Origins serait le bienvenu !http://www.comicsblog.fr/30819-et_si_WB_Games_Montreal_travaillait_sur_un_nouveau_jeu_Batmanhttp://comicbook.com/gaming/2018/05/19/wb-montreal-is-working-on-a-new-batman-game/