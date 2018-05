Julien Chièze (encore lui) à eu l'occasion de s'entretenir avec Donald Reignoux ce doubleur gamer que l'on ne présente plus (Sora,Titeuf,Peter Parker,Connor de Detroit beyond humans qui arrive cette semaine) bref l'occasion d'en apprendre plus sur son parcours et son avenir entre autres VF de KH3 et Spiderman ? (à partir de 11 minutes pour les moins patients et receptif à JC)







