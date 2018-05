Je ne parlerais que des jeux déjà annoncés évidemment, pas de believe inutile. C'est parti...La raison est simple, il s'agit d'un jeu de ninja dans un open world, avec une réalisation à tomber par terre. Seul 2 (gros) bémol et incertitudes, c'est réalisé par Sucker Punch et niveau gameplay j'ai peur que ça soit générique au possible. Pareil l'open world pourrait se révéler bien vide au final si l'on fait référence aux prods précédentes du studio.Très grosse attente ne serait que pour l'ambition démesurée dont CD Projekt RED fait preuve avec ce jeu, et le setting SF Cyberpunk. Globalement on prend une ambiance à la Blade Runner et on en fait un jeu crédible dans un univers sûrement traité avec respect.La customisation de son perso, la possibilité d'avoir le choix entre la vue TPS/FPS, ainsi que la probable implémentation du procédural dans la génération de la ville pour certaines parties (intérieur de grands buildings par exemple) mélangé à du level design fait maison pour rendre le tout crédible et intéressant niveau scope font rêver. Gros bémol cependant, le gameplay n'étant pas le point fort de TW3, j'espère sincèrement qu'il s'amélioreront sur ce point. De même, j'espère que les points d'expérience ne s'obtiendront pas uniquement en faisant des quêtes, car cela gâche énormément l'exploration et donne une aspect très linéaire à la progression. Le studio étant libéré de la trame scénaristique de TW3, peut-être peut-on espérer voir du changement de ce côté.Gros fan des Souls, de From Soft en général, j'attends forcément leur prochain jeu. Je me doute que ce soit une nouvelle licence (reprenant peut-être les bases de Bloodborne) dansun univers Dark Fantasy. J'ai tout de même espoir que ce soit un reboot de Tenchu, avec des combats inspirés des Souls n'étant qu'une composante de gameplay, la principale restant l'infiltration.Armored Core FA étant le meilleur épisode, et sachant qu'un nouvel épisode est dans les cartons, j'aimerais beaucoup que celui-ci s'en rapproche, avec un budget et un technique à la hauteur cette fois compte tenu de leurs succès avec la série des Souls. Pourquoi pas un remaster/remake du 4 + FA avant ?Metroid étant une licence que j'adore (Super Metroid étant le meilleur exemple de level design tous supports confondus). J'attends forcément cet épisode. Néanmoins, et bien que j'adore la trilogie, j'ai toujours eu le sentiment que Metroid en 3D se devait d'être à la 3ème personne, façon Zelda (et pas une vue de haut en caméra fixe à la Other M). Le FPS ne permet pas de restranscrire l'agilité de Samus et d'obtenir des phases de plate formes skillées à la hauteur des meilleurs speedrun sur la série. Les voir revenir vers du Prime est la solution de facilité. Le développeur est plus qu'incertain et l'effet de nouveauté s'est estompé. Nous verrons bien.Grosse attente également, Shinkawa + Toshifumi Nabeshima le directeur de la série Armored Core (qui aime faire des jeux au gameplay sophistiqué avec du challenge) dans un jeu axé Infiltration/Survie/Mechas, que demander de plus ?J'attends de voir du gameplay avant de me hyper, mais c'est Kojima aux commandes, le gameplay sera probablement bon. Reste que le jeu intrigue énormément et que la maîtrise de la mise en scène a déjà fait son petit effet sur le grand public. Wait & see comme on dit mais pas trop d'inquiétudes, juste un flou total pour le moment !Petite entorse à cette liste, le prochain jeu de Retro Studio. J'ai encore espoir qu'ils nous présentent autre chose en plus qu'un Star Fox Grand Prix. Je pensais à Earthbound, mais bon...Tant qu'on est dans le believe, j'aimerais beaucoup voir le projet Action RPG Fantasy de Monolith Soft mais je pense qu'il est beaucoup trop tôt...C'est un Soul Calibur quoi. Surtout que mon petit Yoshimitsu vient d'être confirmé avec un des design les plus classes de la série (avec le V). Grosse appréhension sur la Super sur un bouton, j'espère que y'aura un mode avec manip de quart de cercle, sinon les supers en réactions n'auront aucune race.J'attends voir mais j'aime déjà beaucoup l'orientation plus action. Apparemment tout a beaucoup changé, donc nous verrons bien !Hâte de faire cet épisode pour la première fois. N'ayant pas fait le 2 et 3 car ils étaient trop daté après avoir fait le Remake et 0 à l'époque GC, et pensant qu'ils allaient aussi être remakés...Un bon petit BTA comme DMC ça donne envie !Ouais, j'y crois encore. en espérant un reboot sans génération aléatoire des niveaux (ou en plus d'une vraie map).The Sinking City : J'attends beaucoup ce jeu, l'atmosphère à l'air extraordinaire et la génération procédurale de la ville mixée à du level design fait maison est une feature qui m'excite beaucoup.De même l'atmosphère à l'air énorme même si j'avoue être un peu moins intéressé que The Sinking City !Etant un gros joueur de Melee online, j'attends de cet épisode qu'ils remettent les techniques avancées (bon le L cancel est pas obligatoire), et qu'ils soit bien plus rapide et punchy, avec une physique se rapprochant beaucoup de Melee. Du Edgeguarding, et les esquives en l'air qui redeviennent uniques et directionnelles.Si c'est encore un party game ce sera sans moi, en tout cas je sais bien je ne n'y jouerai pas longtemps.