Voici des Information autour de la Saga Xenoblade Chronicles :Tout d'abord, en se basant sur le livret de l'OSTdu jeu Xenoblade Chronicles 2, il semblerait que Koh Kojima ait déclaré qu'il souhaiterait faire un Xenoblade Chronicles 3 et un Xenoblade Chronicles X 2, en plus d'une nouvelle IP.A noter que le jeu Xenoblade Chronicles 2 recevra la MAJ 1.4.1 demain, qui devrait corriger certains bugs et ajouter des nouvelles quêtes pour ceux ayant acheté le Season Pass...Sources : https://www.resetera.com/threads/rumor-koh-kojima-wants-to-make-xenoblade-x2-along-with-xenoblade-3-and-new-fantasy-ip.44474/ et https://nintendoeverything.com/xenoblade-chronicles-2-version-1-4-1-releasing-tomorrow/