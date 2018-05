Au démarrage du PC, quelques fois, une fenêtre modzilla se lance avec une URL très bizarre et surtout, lorsque je met ma souris pour voir la miniature, les sites changes ... sites très chelou et je ne peux pas agrandir la fenêtre, juste voir en miniatureJ'ai mis la dernière version Firefox (j'étais resté sur l'ancienne version avant Quantum), une installation & reset complet, rien ne change. Adwcleaner, Malwarebytes, scan complet (+ de 3h) de tout le PC avec mon antivirus ESET NOD32. Tout est OK, rien de détecté ...Comment virer ça ?