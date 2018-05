C'est cadeau, le jeu est bien en Français, même sur l'eShop nippon. Le principe est simple, les joueurs peuvent télécharger le jeu sur l’eShop (45 Mo), y jouer gratuitement pendant 15 minutes et ensuite il faudra acheter un ticket au prix de 2 000 yens (environ 15€) pour y jouer 180 jours. Les trois DLC (Vidéos interdites, La fin de Zoe et Pas un héros) sont inclus sans frais.

posted the 05/24/2018 at 08:51 AM by piquette