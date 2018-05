Voici tout d'abord des Images du jeu Resident Evil 7 sur Nintendo Switch :Et une vidéo du rendu de cette version :Enfin, la version japonaise du titre contient les sous-titres anglais. Il faut suivre ces étapes pour mettre le jeu en anglais :A noter que les serveurs étant basés au Japon, si vous y jouez depuis la France, il faut avoir une excellente connexion...Sources : https://nintendoeverything.com/resident-evil-7-cloud-version-out-now-on-the-japanese-eshop-can-be-played-in-english/ et http://www.4gamer.net/games/418/G041841/20180524007/

posted the 05/24/2018 at 06:35 AM by link49