Depuis son arrivée en Chine l'année dernière, Minecraft a dépassé les 100 millions de joueurs enregistrés en Chine, que ce soit sur PC et mobiles.



Si on parle d'utilisateurs et non de copies vendues, c'est par ce que sur le territoire chinois, Minecraft est distribué en free-to-play, et géré par NetEase Games, quelle que soit sa version. Le titre y est ainsi d'abord arrivé sur PC en août dernier, suivi en septembre par la version iOS puis en octobre par la version Android.



A elles trois, elles accumulent donc plus de cent millions de joueurs, qui s'adonnent au jeu créé par Mojang il y a bientôt dix ans. Assez fermé au jeu vidéo extérieur jusqu'à récemment, le marché chinois est en train de littéralement faire exploser les barrières et amène ainsi ces chiffres fous, Minecraft n'étant que l'un des exemples récents.