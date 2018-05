Voici des Informations concernant le jeu Monster Hunter Generations Ultimate :Capcom a listé les caractéristiques de cette version. Selon eux, elle contient le roster le plus important de la Saga, dont le nouveau Dragon ancien Valstrax. C'est aussi la première fois que les joueurs pourront y jouer en mode salon ou portable, entre autres. Pour rappel, le jeu sortira le 28 août prochain...Source : https://www.gonintendo.com/stories/309550-monster-hunter-generations-ultimate-fact-sheet

posted the 05/23/2018 at 09:34 PM by link49