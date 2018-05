Le meilleur Sonic de ces dernières années encore amélioré ! Sonic Mania Plus est la version améliorée et définitive de Sonic Mania, présentée dans une superbe édition physique collector. Accueilli avec l’enthousiasme de la presse et considéré comme l’un des meilleurs jeux de plateformes de 2017, Sonic Mania propose des graphismes intemporels en pixel-art et un gameplay moderne qui ont touché les joueurs du monde entier ! Découvrez pour quelle raison Sonic Mania a été qualifié de « meilleur jeu Sonic de l’histoire ! » par Gamespot et pourquoi le personnage de Sonic le hérisson reste l’une des plus grandes icônes du jeu vidéo, repoussant les limites et transcendant les générations depuis plus de 25 ans ! Bonus physiques de Sonic Mania Plus : - Jeu dans un fourreau holographique - Jaquette réversible SEGA Megadrive - Artbook de 32 pages Un Sonic authentique à l’ancienne : des graphismes somptueux en pixel-art qui offrent de nouvelles zones et rendent hommage aux niveaux emblématiques de Sonic 1, 2, 3, Sonic & Knuckles et Sonic The Hedgehog CD La version définitive : retrouvez des graphismes pixel-art en HD, une vitesse de 60 FPS et du contenu inédit ! Accompagnez Sonic et ses amis dans leur combat contre le Dr Eggman et ses robots d’élite, les « Hard Boiled Heavies » ! De nouveaux personnages se joignent à la fête : déjà croisés dans les précédents Sonic, Mighty le Tatou et Ray, l’écureuil volant se joignent à le fête, apportant leurs talents uniques ! Le mode Encore inédit : un nouveau mode qui permet de revisiter des lieux familiers sous un jour nouveau, tout en donnant du fil à retordre aux nouveaux joueurs et aux vétérans de la série. De nouvelles fonctionnalités et améliorations, notamment un mode Compétitif

