Astro Bot Rescue Mission est un action-platformer dans lequel vous d’incarnez Astro, le capitaine robot d’un vaisseau parti en mission pour retrouver son équipage disséminé sur plus de cinq planètes. Vous devrez courir, sauter et frapper dans 26 niveaux de 5 mondes qui se termineront par un combat de bossDe nombreux gadgets seront à disposition tout droit sortis de la DS4 qui devient une source d’armes s’adaptant à la situation. Ce sera peut-être un grappin, un pistolet à eau ou encore un shuriken mortel vous permettant de créer des plate-formes ou d’éliminer les ennemis sur votre route.L’objectif de chaque niveau consiste à sauver votre membre d’équipage disparu. Chaque fois que vous trouvez où se cache l’un d’eux, une bonne secousse l’enverra à l’intérieur de votre manette. Il existe 8 robots perdus dans chaque niveauChaque niveau a un thème graphique unique , ils sont faits de telle sorte qu’ils tirent pleinement parti du champ de vision à 360 degrés de PS VR. Vous pourrez sauter de toit en toit, courir sur des plages de sable fin, explorer des grottes sombres, des volcans et même l’estomac d’une gigantesque baleine.De plus outre la campagne principale, chaque niveau renferme un niveau de défi secret auquel on accède en trouvant un personnage caché.