Voici une Information autour du jeu Days Gone :Après Gamekult, et JeuxVideo.com :C’est au tour de Gameblog de donner ses impressions :[video]http://videohttpr.gameblog.fr/videos/2018/05/88954_8.mp4[/video]Pour rappel, le jeu sortira l’année prochaine sur Ps4…Source : http://www.gameblog.fr/news/75503-days-gone-on-y-a-joue-sur-ps4-pro-un-jeu-de-zombies-qui-prom

posted the 05/23/2018 at 06:34 PM by link49