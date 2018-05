Bon,j'ai vu pas mal le jeu se faire démolir en régle sur les forums suite au stresstest sois disant une honte c'est moche ect..(bon les trois quart des pro pc avec leurs dsfix passons^^)Malheureusement les gens sont mal renseignésIl faut bien être au courant et se mettre tout de suite dans le crane:-From softaware na rien a voir avec cette edition c'est une commande de Bandai donc pas la peine de leurs cracher au visage pour rien (et meme si c'etait eux je leurs en voudrait pas vu qu'ils ont presque sauver a eux seuls ma vie de joueurs ces 8 dernières années!)-Ce jeu est un simple remaster il na jamais été question a aucun moment de remake ou d'ajouts de gameplay-Cette version s'adresse uniquement aux possesseurs de la version d'origine CONSOLE de 2011 (et évidemment a ceux qui ont osé passer a coté de ce mythe)Passé ça et tout en sachant a quoi s'attendre,c'est un régal.J'ai lancé la version ps3 avant et je conseille a tout le monde de le faire pour bien voir la diff.C'est propre net et sans bavure (tout en ayant conscience que c'est un jeu de 2011 évidemment et qui n'etait déjà pas une claque technique a l'epoque)-LA vraie amélioration c'est le 60FPS.Comme pour scholar un vrai régal de se refaire le jeu dans ces conditions,bordel quand je repense a comment ca ramait sec (je parle même pas du hameau du crépuscule)On peut ENFIN faire ce jeu d'exception dans les meilleurs conditions et juste ça ça vaut tout l'or du monde.-Autre amélioration cool le systeme de Mot de passe pour le jeu en ligne comme pour DS3.Et voila ce sont les seules nouveauté ahah.On ne peut toujours pas descendre ou monter les échelles rapidement ça par contre ça fait vraiment tache...Quoi quil en soit en tant que fan je ne vois pas comment on peut passé a coté et pour ceux qui ne l'ont jamais fait..putain vous avez de la chance de pouvoir découvrir l'un des meilleurs jeux ALL TIME,son level design inégalé,sa direction artistique folle,son atmosphère sans nul autre pareil son monde unique et sa jouabilité infini.A noter qu'il faudra un tout leger temps de réadaptation pour ceux qui sortent de DS3 le jeu est bien plus lourd et lent par rapport a ce dernier!Bref J'ai beau lavoir fini 10 fois c'est clairement le jeu qui me fait revivre cette année!Praise the sun!ET RDV a l'E3 pour l'annoce du remaster ou remake de Demons souls pour ses 10 ans en Fevrier 2019 (make my words..ou pas..!)