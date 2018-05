ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'article coup de gueule, mais la c'est plus possible, j'y joue depuis presque 2h je crois, et franchement, même si il y a un mini gap graphique entre le 1 et 2, je trouve que niveau nouveauté... c'est pas terrible du tout.La limitation de l'inventaire est vraiment merdique, en fait ce qui me soule c'est les allée retour intempestif, même si tu agrandit ton sac, il devient vite plein pour pas grand choses, genre une boite de médoc, une case... non mais j'ai un big sac dans mon dos bordel, tu fouille une maison entière tu doit retourné à la base pour déposé et ainsi de suite, je prend vraiment pas de plaisir de faire.Les explications dans le jeu est un peu brouillon, en fait j'ai toujours l'impression d'avoir zapper quelques choses une information ou autre, car je me demande si on peux être à plusieurs (hors ligne), car je suis souvent seul à part quand il y a une mission qui fait qu'on soit deux...Bon sinon a du potentiel.... mais je lui pardonne pas, car tout ça pour ça p'tain, j'attendais State of Decay 2 comme un dingue à la base, j'étais fan du premier, le concept était génial, mais vus que c'était un p'tit jeu indé bon..., mais la non faut arrêter les conneries, c'est toujours aussi plat, les même objectifs, aucune réel intrigue, juste tu joue pour survivre et puis voila, c'est moche, c'est buguer dans tout les sens, même au niveau du son qui m'est impossible de jouer au casque tellement c'est mal foutu, le système de combat est vraiment rigide de ouf qu'il faut limite se placer bien devant le zombi pour le toucher, bref de la merde pfffff