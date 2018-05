Le contenu de la future mise a jour ''the hungering deep'' est disponible sur le site officiel de sea of thieves. Cette mise a jour ajoutera:-Le mégalodon:-un nouvel instrument de musique:-Des drapeaux:-La possibilité d'avoir des tatouages et des cicatrices:-un mégaphone:une nouvelle figure de proue:une nouvelle voile:une nouvelle coque:un nouveau coffre maudit pourrait aussi faire son apparition: Le coffre enflammé provoquant des dégats de feuxla barque tant attendue pourrait quand a elle aussi apparaitre dans cette extension comme le laisse présager une peinture derrière le personnage merrcik.Cette mise a jour sera complété d'une mise a jour plus conséquente qui sera surement présentée le 10 juin lors de la conférence E3 de microsoft