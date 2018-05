Voici une Information concernant le jeu Red Dead Redemption 2 :Le titre a déjà été repoussé deux fois de suite. Strauss Zelnick, lors d’une interview sur CNBC, promet qu’il n’y a aucune chance que le jeu soit repoussé une troisième fois, et que la date de sortie sera bien respectée. Pour rappel, le jeu sortira le 26 octobre prochain, sur PS4 et Xbox One…Source : https://wccftech.com/red-dead-redemption-2-no-delay/

posted the 05/23/2018 at 04:23 PM by link49