Divers

L'éditeura récemment effectué un nouveau dépôt de marque intitulé, et comme à son habitude il n'en faut pas plus pour que la toile se mette à spéculer autour du jeu.On peut ainsi voir tout et n'importe quoi, mais pour beaucoup ce titre évoque l'arc "Greed Island" du célèbre manga. Cette île n'est autre qu'un jeu vidéo où le joueur y est transporté physiquement et consiste à collectioner 100 cartes tout en affrontant d'autres adversaires.Réponse à l'E3?