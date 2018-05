Pas de source mais seulement moi et mon sens de la déduction infaillible. En effet il n'y a pas si longtemps Walmart nous dévoilait par erreuravec notamment un certain Forza Horizonet beaucoup d'entre nous ont crié au fake (le 4 n'ayant pas encore vu le jour).Cependantnous montrait des artworks du jeu qui se déroulerait à Hong-Kong et là-bas justement on parle le mandarin !Et il faut savoir qu'en Chine le chiffre 4 est synonyme de malheur et qu'il n'est quasiment jamais utilisé. Par exemple il n'y a pas de chiffre que 4 dans leurs rues, pas de 4ème étage dans les immeubles, le One Plus One 4 n'est jamais sorti et j'en passe et des meilleurs.C'est pour cela que selon moi c'est bien Forza Horizon 5 qui sera annoncé prochainement et que la liste de Walmart est du coup à prendre au sérieux.