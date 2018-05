Voici une Information autour du jeu God of War sur Ps4 :Santa Monica continue de tout faire pour que les joueurs ne rencontrent aucun problème avec le jeu et met en place la mise à jour 1.23 pour son dernier jeu. Il corrige ce que les deux précédents patchs ont corrigé, à savoir diverses corrections de bugs et améliorations du jeu. Au moins, le suivi est régulier…Source : https://theplaystationbrahs.com/2018/05/22/god-of-war-update-1-23-is-live-heres-what-it-does/