J'ai adoré la réaction du public lors que le testeur "rentre à l'intérieur de maisons" sur la demo Minecraft.... Tellement prometteur comme technologie! Et dire qu'initialment, Microsoft voullait la proposer sur One avec leur stratégie de lancement... Mon seul regret sur cette dernière à vrais dire!Certains trouvent que cela fait gadget, moi je pense cinsèrement (si les défauts de cette première version sont corrigés) que cela approterait vraiment un plus en therme d'immersions et d'intéractions entre le jeu et le joueur!Je me plais à imaginer:-un Halo ou Chief ou Cortana nous brieferait en personne dans notre salon avat chaque mission.-un Sie of Thieves ou la map du commandant s'afficherait et défilerait sur notre table basse du salon, entièrement décoré virtuellement à la sauce pirate.-un FORZA ou tous les véhicules défilleraient en mignature sur une surface. Il suffirait d'e selectionner une pour quelle grossisse et s'affiche en taille réelle.Bref, les utilisations semblent infinies!