La maître enchanteur Joe Hisaishi bien connu pour son travail sur les films Ghibli est de retour avec sa sublime bande originale de Ni no Kuni II.Le label françaisédite à nouveau la version internationale, et offre avec la précommande un mini-shikishi en édition limitée de toute beauté, qui va bien vite finir dans ma collectionPour rappel un shikishi est un petit carton traditionnel japonais, il me semble que l'édition collector du dernier jeu DBZ en contenait un aussi... ça prendra place à côté de la peluche et du bouquin du 1er épisode ^^