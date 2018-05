Bonjour le format des Nintendo direct je trouve au final que c'est une formule parfaite , pas de blabla inutile ,pas d'abus sur "on est les meilleurs" vraiment l"essentiel du jeu, gameplay ,des dates ,efficace direct .et vous Nintendo direct est un format qui vous convient ou pas ?

Who likes this ?

posted the 05/23/2018 at 12:12 PM by knity