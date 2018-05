Je l'avais lâché pendant un moment, je l'ai repris il y a quelques jours.Je vais commencer par le positif:Bande-son évidemment gégnialissimeL'histoire assez sympa sans être oufLes phases de shoot qui varient un peu l'expérience !Chara designAlors le négatif:Gameplay très pauvres pour du BTA encore plus pour du Platinum. On fait plus dans le over the top que de la profondeur.L'un des bestiaire les plus pauvres que j'ai vue à ce jour et surtout pas très inspiréOpen World mal fichue qui ne sert à rien à part nuire au jeuCes aller-retour à te flinguer et qui ont eu raison de ma patience après le deuxième run...Je n'ai absolument pas eu le a claque émotionnelle de Nier original :/Certains décors sont tout bonnement vilains et fades (heuresement il ya des décors comme le parc d'attractions..)Encore quelques soucis d'optimisations6,5/10On pouvait pardonner au premier Nier ses errances et soucis techniques à cause du contexte mais la non faut pas pousserBref Nier 1 >>>>>>>>>>>>>>Nier automata