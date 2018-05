Voici une Information autour de la Xbox One :La conférence de Microsoft au prochain E3 durera 2 heures. Pour rappel, celle de l'année dernière avait duré 1 heure 42, où la Xbox One X avait été dévoilée. Plus qu'à espérer qu'elle soit chargée d'annonce au niveau des jeux, exclusifs ou pas, solo ou multi...Source : https://www.resetera.com/threads/the-xbox-e3-media-briefing-conference-will-be-2-hours-long.44281/

Who likes this ?

posted the 05/23/2018 at 09:51 AM by link49