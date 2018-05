Voici une Information autour du jeu Days Gone :Lors d'une récente interview parue sur Screen Rant lors de l'événement PlayStation, Chris Reese, le directeur du Studio de Sony Bend, a parlé de la date de sortie de Days Gone et du moment où les fans peuvent s'attendre à en savoir plus. Il a simplement déclaré que nous aurons plus d'informations à ce sujet très bientôt. Le moment le plus probable où cette date de sortie pourrait être divulguée serait au cours du prochain E3 de Sony, qui sera dans moins de trois semaines. Ceci dit, Sony n'a pas confirmé que Days Gone sera présent puisqu'ils ont choisi de se concentrer sur les jeux The Last of US Part II, Death Stranding, Spider-Man et Ghost of Tsushima. Si Sony révèle la date de sortie du jeu Days Gone à l'E3 2018, ce ne serait pas surprenant, même s'il est un peu étrange qu'ils ne confirment pas la présence du jeu à l'avance...Source : https://www.dualshockers.com/days-gone-developer-says-release-date-will-unveiled-soon/