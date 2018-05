Bonjour les éléphants (ou bonne nuit les couche-tard).Aujourd'hui j'ai fait l'acquisition d'une magnifique New Nintendo 3DS XL Majora's Mask.Je me suis dit que au pire, si je veux m'en séparer, elle se revendra mieux qu'une cousine toute blanche.J'ai longtemps hésité à prenre une console blanche, il y en avait même des neuves à 130 balles (une aubaine) sur Facebook Marketplace autour de moi, mais le plastique jaunit avec le temps, c'est super salissant, et ça fait vraiment, VRAIMENT plastoc.Ce que j'adore ! Jouer à Yoshi's Wooly World dessus doit être un plaisir. Par contre, Majora's doit bien mieux passer sur un écran à la couleur plus sombre.Je n'en ai pas trouvé de noire, de bleue ou l'idéal pour moi, de pourpre en vente neuve, la version SNES est juste moche, et la version Pikachu est adorable, mais... J'ai pas osé. Alors je me suis tourné vers Facebook Marketplace et MON DIEU !!On trouve des PERLES sur ce service. Mais des PERLES.Vous le savez sans doute, la 3DS entre dans sa phase agonisante. C'est MAINTENANT qu'il faut collectionner, acheter en occasion à bas prix, faire les vide-grenier, etc.J'ai raté une enchère de Castlevania Lords of Shadows Mirror of fate neuf sous blister à cause d'un popup de merde de ma banque qui m'a distrait. Pensez à tout fermer et à ne vous concentrer que sur un seul onglet quand vous snipez des enchères manuellement. Le prix ? 8 boules. Fdp offerts. HUIT. BALLES. Pour un jeu 3DS ancien, neuf, et coté 20€ sur les argus.On vous payait littéralement pour le prendre.Alors, vous savez quoi faire. Ne pas se séparer des perles comme Shovel Knight en version physique sur 3DS ou Phoenix Wright vs. Professor Layton, scrutez les liquidations pour les deux Dragon Quest, surtout le 8. Si vous avez des Kid Icarus Complets et comme neufs ou des Pokémon Soleil / Lune ou ROSA en version steelbook collector avec figurines promotionnelles, gardez-les précieusement.