NPD Avril (USA):



Le résultats de ventes sur l’industrie vidéo ludique par le groupe NPD : La PlayStation 4 bat un nouveau record et

reste en tête pour ce mois d' Avril 2018 et demeure la plate-forme la plus vendue à ce jour en générant

les ventes d'unités d'avril les plus élevées pour une console depuis avril 2009 et les ventes

d'avril les plus élevées pour une console depuis avril 2008.



Les ventes de PS4 Pro bénéficient eux aussi d'un boost non négligeable, puisque la PS4 Pro 1TB Limited

Edition God Of War a été l'article le plus vendu en dollars, tandis que la Switch 32GB

avec Neon Red/Blue Joy Con a été l'article le plus vendu en unités.



Le DualShock 4 Wireless Controller Black a été l'accessoire le plus vendu en avril et demeure l'accessoire

le plus vendu à ce jour. Tout en devenant la manette de jeu la plus vendue de tous les temps en dollars.



Le casque d'écoute sans fil Xbox One Ear Force Stealth 600 de Turtle Beach est le casque

le plus vendu depuis le début de l'année 2018.



Le résultats de ventes sur l’industrie vidéo ludique par le groupe: Labat un nouveau record etreste en tête pour ce mois d'2018 et demeure la plate-forme la plus vendue à ce jour en générantles ventes d'unités d'avril les plus élevées pour une console depuis avril 2009 et les ventesd'avril les plus élevées pour une console depuis avril 2008.Les ventes debénéficient eux aussi d'un boost non négligeable, puisque laa été l'article le plus vendu en dollars, tandis que laavec Neon Red/Blue Joy Con a été l'article le plus vendu en unités.Lea été l'accessoire le plus vendu en avril et demeure l'accessoirele plus vendu à ce jour. Tout en devenant la manette de jeu la plus vendue de tous les temps en dollars.Le casque d'écoute sans filde Turtle Beach est le casquele plus vendu depuis le début de l'année 2018.

Hardware :

PlayStation 4

326K

Nintendo Switch

171K

Xbox One

134K

Nintendo 3DS

70K

Software :





Coté software, comme prévu le titre le plus vendu c'est God Of War (PS4). Le titre de Santa Monica Studios

a réalisé les ventes mensuelles de lancement les plus élevées jamais enregistrées pour un titre lancé

exclusivement sur une plateforme PlayStation. Permettant ainsi à Sony d’être en tete

des ventes coté éditeur grâce à ce succès.



MLB 18 The Show est le deuxième best-seller exclusif de l'année, derrière God Of War.







Les ventes de logiciels PlayStation 4 battent un record en dollars pour avril 2018 et atteignent un sommet

historique en avril pour n'importe quelle plate-forme depuis le début du suivi en 1995. Le record

était auparavant détenu par la Xbox 360 et a été établi en avril 2008.



Classement :

1-God Of War2-Far Cry 53-MLB 18 The Show4-Labo Variety Kit5-Donkey Kong Country Tropical Freeze6-Mario Kart 87-Grand Theft Auto V8-Call of Duty WWII9-Super Mario Odyssey10-NBA 2K1811-Playerunknown's Battlegrounds12-Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands13-The Legend of Zelda Breath of the Wild14-Monster Hunter World15-Tom Clancy's Rainbow Six Siege16-A Way Out17-Yakuza 6 The Song Of Life18-Sea Of Thieves19-Kirby Star Allies20-FIFA 18