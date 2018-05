Voici un évènement pour les trentenaires et plus, je parle de ceux qui ont été sevrés aux souplesses et au grand écart légendaire de JCVD (sans oublier ses fameuses grimaces post-gros coup de latte dans la gueule, en mode yeux exorbités), mais aussi aux "I'll be back" de Schwarzy, aux coups de pied retournés et aux atemis fataux de Chuck Norris, bref, tous ceux qui ont grandi avec les rois de la tatane musclée et testostéronée de la muerté, et avant tout le reste avec les footings en hoodie de Sly, le pape des action men hollywoodiens : ce dernier fera un come-back dans son rôle emblématique de vétéran torturé du Vietnam avec un cinquième épisode de Rambo, qu'on annonce pour l'automne 2019, avec comme pitch de base la fille d'un ami prisonnière d'un violent cartel mexicain que l'ancien soldat des commandos d'élite se mettra en tête de sauver. Le tournage devrait commencer dés la rentrée 2018, avant que Sly n'enchaîne avec celui d'Expendables 4 en début d'année prochaine.