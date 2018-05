J'ai eu l'occasion de faire DB FZ gratuitement et comment dire ?bah je suis bien content de pas l'avoir payé .Quand je prend un jeu de combat c'est généralement pour faire le solo et faire les Fatality dans le cas de MK.Donc le online je m'en bats littéralement les couilles.Mais franchement dans DBZ ce mode Histoire des enfers , HORRIBLE,LONG,RÉPÉTITIF .J'ai même pas fini les Arcs tellement c'est chiant , le seul point fort pour moi c'est les graphismes qui eux déboite sa mamanBref 12/20

posted the 05/22/2018 at 09:06 PM by negan