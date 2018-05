Yo J'ai vérifié le jeu Code Vein sur plusieurs Amazon et deux indiquent que le jeu est prévu le 31 décembre 2018, et l'autre le 25 décembre. Ce qui veut dire que le jeu est finalement prévu pour décembre ou c'est juste une date aléatoire ? https://www.amazon.de/Bandai-Namco-Entertainment-Code-Vein/dp/B071GNJ4HC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1527016398&sr=8-1&keywords=code+vein https://www.amazon.co.uk/Bandai-Namco-Entertainment-Code-Vein/dp/B072K2K91T/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1527016442&sr=8-1&keywords=code+vein https://www.amazon.com/Code-Vein-PlayStation-4/dp/B072MK1CL1/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1527016408&sr=8-1&keywords=code%2Bvein&th=1

posted the 05/22/2018 at 07:19 PM by bateman