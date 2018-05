Little Dragons Café, est un jeu édité par Aksys Games.Le jeu se présente comme un jeu de gestion ou il faut gérer un café.Une version collector sera aussi disponible au prix de 79.99$ chez nos amis Américains.A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu sur Switch en boite-Une peluche du Dragon-Un set de cartes-La B.O du jeu qui contient 17 pistesLe jeu sera aussi disponible sur PS4 mais je ne sais pas si il aura droit au collector ni même a une version boite.

posted the 05/22/2018 at 07:10 PM by leblogdeshacka