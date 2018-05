Après avoir travaillé avec Nacon notamment, Sony Interactive Entertainment s'allie à Scuf Gaming pour mettre en vente un pad officiel pour les joueurs les plus exigeants.



Annoncée sur le PlayStation Blog, la Scuf Vantage se présente comme une manette hautement personnalisable, garnie de boutons sur les côtés et l'arrière ; on remarque également que la façade peut être retirée pour ajuster les touches et éventuellement enlever les modules de vibration afin d'alléger le poids. Un pavé tactile supplémentaire permet de modifier le volume du casque à la volée. Le tout a un tarif tout aussi premium : 169,95 dollars en filaire et 199,95 dollars sans fil. L'objet a pour le moment été annoncé aux États-Unis, pour la fin de l'été.