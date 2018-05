Présentation

Profitez de la bande sonore intégrale de tous les Dark Souls dans une qualité vinyle exceptionnelle.

Cet ensemble contient les 3 éditions des vinyles Dark Souls.

Avec ces 9 vinyles, savourez plus de 5 heures de musique d'une qualité exceptionnelle.



Retrouvez les bandes sonores originales de Dark Souls avec la qualité inégalable des vinyles. Composée par Motoi Sakuraba et Yuka Kitamura, la musique de Dark Souls est une référence qui nous renvoie à des scènes théâtrales et orchestrales.

Parfois sinistre, sombre, profonde, dramatique, cette série retranscrit chaque scène dans une expérience immersive. Les thèmes des boss et chaque moment intense de votre voyage dans Dark Souls sont parfaitement retranscrits.



Toute la bande sonore de la série avec Dark Souls est présente dans une qualité premium, qui plonge l'auditeur dans une expérience immersive.

Bandai-Namco nous ressort un coffret vinyle de Dark Souls Trilogy. Le coffret sera le même que celui de l'année dernière a la seule différence que les pochettes seront en couleurs.Je ne sais pas si les vinyles seront dans un coffret, ni même le nombre de tirage du coffret.Les seules infos, sont la date de sortie, le 30 Août 2018 et le prix 109.97€ et le contenu.