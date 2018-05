Planifiées depuis plusieurs mois, les améliorations de Rainbow Six Siege réservées à la Xbox One X et à la PS4 Pro arriveront finalement le mois prochain, comme nous l'apprend Ubisoft dans les notes de mise à jour de l'opération Para Bellum.



Cette prochaine saison s'était déjà bien présentée ce week-end à l'occasion des finales de la Pro League, en révélant sa nouvelle map Villa, ses deux agents Alibi et Maestro, ses armes supplémentaires, sa refonte de Clubhouse et ses nombreuses améliorations de qualité de vie. Ce que nous n'avions pas vu arriver cependant, et se révèle sur les notes de version, c'est le support de la PS4 Pro et de la Xbox One X, qui passeront à la sortie de Para Bellum en 1440p et en 1728p respectivement, avec toujours une échelle de rendu de 50 % et bien entendu une fréquence de 60 FPS. Actuellement sur les serveurs de test PC, l'update nous parviendra au cours du mois de juin.