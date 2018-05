Bonjour à tous,



Avant tout, je tiens à expliquer que l'univers Wii/Wii U c'est le néant pour moi.

OUI ! Je n'ai pas eu la Wii (ni beaucoup d'autres consoles) et je n'ai donc fait aucun jeu hormis Fire Emblem Radiant Dawn que j'ai fait sur Dolphin.



Donc je me pose plein de questions...



On m'a récemment donné une Wii U, j'ai pu enfin acheter Bayonetta 2 et le finir.

Maintenant je veux faire des jeux de Wii (une dizaine environ), et le prochain serait No More Heroes 2 ; je me demandais juste si sur les jeux de Wii, je suis obligé de jouer avec la Wii mote (c'est comme ça qu'on dit ?!) ou je peux jouer avec le gamepad de la Wii U (ce que j'aimerais, je vous mens pas).



Voilà voilà.



Ma liste de jeux Wii à faire :

MadWorld

Metroid Prime

Metroid Prime 2

Metroid Prime 3

Muramasa: The Demon Blade

No More Heroes 2

Super Mario Galaxy

The Legend of Zelda: Twilight Princess (Dispo aussi en version HD)

The Legend of Zelda: Skyward Sword (Dispo aussi en version HD)





Merci à tous