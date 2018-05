Voici une Information autour de Nintendo :Nintendo Japon a enregistré la marque Nintendo 64 au Japon. Le dépôt de marque inclue une console de jeu vidéo, une manette pour console, le joystick, des jeux pour console de salon, et plus. Il est possible que la N64 Classic Edition soit annoncée à l'E3 2018 et sorte en fin d'année...Source : https://nintendosoup.com/nintendo-64-trademark-registered-in-japan/