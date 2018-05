Le jeu Zone of the Enders The 2nd Runner : M∀RS aura droit à une version Premium Package au Japon.Comme d'habitube, nous autres dans le reste du monde devrons nous contenter d'une version boite (pas encore annoncé chez nous).Quoi de beau dans cette version Premium ?-Le jeu-Un gros artbook de 200 pages-Une jaquette réversible-Un Blu-ray bonus-Une boite exclusive JehutyLe jeu sera disponible au mois de Septembre sur PS4.