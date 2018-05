Belle baisse de prix pour le collector de Ni No Kuni King's Edition sur PC qui passe de 149.99€ à 99.99€A l'intérieur du coffret :-Diorama musical 20 cm de hauteur-Steelbook exclusif-Season Pass-Artbook exclusif de 148 pages contenant des créations de Yoshiyuki Momose et de Level-5-Thèmes musicaux composés par Joe Hisaishi sur disque vinyl-Disque Blu-ray exclusif du Making-of-Une boite à musiqueLe tout pour 99.99€ sur PC et 115€ sur PS4J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Ni No Kuni 2 : Revenant Kingdom - King's Edition 99.99€ Monster Hunter Generations Ultimate 59.99€ Console Nintendo NES Classic Mini 59.99€ Switch 274.99€