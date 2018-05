Le collector de Saturday Morning RPG se dévoile avec une série de visuels. Cette version boite sera disponible au prix de 69.99$ avec 20$ de frais de port.Cette version est limitée à 2500exemplaires monde.La boite est bien balèze !La box est vraiment classeSympa le steelbook !Le plus sympa, deux minis figurines des "héros" du jeu Marty et Hood

Like

Who likes this ?

posted the 05/22/2018 at 01:51 PM by leblogdeshacka