Voici une Information concernant la Nintendo Switch :En un peu plus d'un an, la Nintendo Switch a su se constituer une bibliothèque de plus de 535 jeux, non ACA, sur l'eShop. Plus étonnant, une grande partie de ces jeux est sortie durant les 30 jours. En effet, du 20 avril 2018 au 20 mai 2018, un total de 134 nouveaux jeux sont apparus sur l'eShop de la Nintendo Switch. De quoi faire donc...Source : https://nintendosoup.com/nintendo-switch-now-boast-over-535-games-on-the-eshop/