Les amateurs de nourriture saine apprécient cette graine dotée d'exceptionnelles qualités nutritionnelles : elle est riche en protéines et ne contient pas de gluten. Le quinoa s'affiche en bonne place dans les grandes surfaces, à la carte des restaurants et dans nos placards.



Enquête sur l'aliment sacré des Incas. Premier exportateur au monde, le Pérou a dû revoir ses méthodes de production pour augmenter ses rendements et faire face à la concurrence, notamment bolivienne. Ce qui n'est pas sans conséquence sur les terres, les agriculteurs et la graine elle-même.