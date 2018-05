Le jeu Naruto to Boruto : Shinobi Strikeraura droit a son édition collector sur PS4 et One.Cette version collector est de plus légère avec un contenu rachitique, comme j'ai rarement vu.A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu-Le Season Pass-une figurine de Naruto Hokage accompagné de Boruto de 20cmEt c'est tout !!!Le prix sera certainement entre 90 et 120€ vu les prix des collectors aujourd'hui.Une bêta est prévu fin Juillet/Août