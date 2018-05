Voici une Rumeur concernant la Conférence E3 20018 de Sony :Cette page serait apparue sur la page Facebook de Sony spécial E3 2018. On retiendra surtout la présence du jeu Devil May Cry V. D'ailleurs, en parlant de l'E3, Hideo Kojima a posté une nouvelle image du jeu Death Stranding :En attendant le prochain trailer, admirons cette mousse luxuriante...Sources : https://www.resetera.com/threads/leak-massive-devil-may-cry-5-info-potential-heavy-spoilers-inside.8198/page-151 et https://www.dualshockers.com/new-death-stranding-screenshot-shared-hideo-kojima-shows-beautiful-moss/

posted the 05/22/2018 at 10:20 AM by link49