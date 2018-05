On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de JeGeekJePLAY où je découvre le jeu Urbal Trial Playground disponible sur Nintendo Switch. Je vous propose donc de m'accompagner dans un premier temps pour prendre connaissance des didacticiels avant de passer aux choses sérieuses. Durant ces 15 minutes, je ne vous cache pas que je me suis planté à plusieurs reprises. Je vous propose donc de découvrir mes premiers essais, mes premières réussites ainsi que mes échecs...

