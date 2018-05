Sega sortira des versions remasterisées de Yakuza 3 , Yakuza 4 et Yakuza 5 pour PlayStation 4, révèle le dernier numéro de Dengeki PlayStation.Voici le calendrier de sortie japonais:Yakuza 3 - 9 août pour 3990 yen (comprend le code de téléchargement de bande-son)Yakuza 4 - Automne 2018Yakuza 5 - Printemps 2019Les versions remasters auront une résolution et un framerate améliorées.

Who likes this ?

posted the 05/22/2018 at 06:59 AM by jenicris