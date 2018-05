Voici une Information concernant la Ps4 :John (Tsuyoshi) Kodera a déclaré lors du Sony Investor Relations Day 2018 à Tokyo que la console, distribuée à 79 millions d'unités au 31 mars 2018, entre dans la phase finale de son cycle de vie. Même si durant cette période, cela devrait se traduire par un ralentissement des ventes de la console, il annonce que cela sera compensé par les adhésions au PlayStation Plus. Concernant le PlayStation VR, il déclare que même s'il se vend, il se vend moins que les prévisions faites par Sony.Il annonce également aux analystes et aux investisseurs que la période allant jusqu'en mars 2021 serait celle où la Ps4 continuerait de chuter pour se développer davantage dans le futur, sous-entendant une probable sortie de la Ps5 durant cette année fiscale. Enfin, durant la prochaine année fiscale, Sony va continuer de sortir et d'enrichir son catalogue Ps4 d’exclusivités...Source : https://gematsu.com/2018/05/playstation-ceo-ps4-entering-final-phase-of-life-cycle

Who likes this ?

posted the 05/22/2018 at 06:20 AM by link49